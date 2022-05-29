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Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях
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Клишас высказался за оплату поставок зерна и удобрений в рублях

Сенатор Клишас: поставки российского зерна и удобрений должны производиться в рублях
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Фото: Global Look Press/Jurgen Wiesler/imageBROKER.com
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Глава конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрей Клишас высказался за оплату в рублях поставок и зерна, и удобрений. Об этом в воскресенье, 29 мая, он написал в своем Telegram-канале.

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«Поставок зерна, удобрений — все за рубли», — так он прокомментировал сообщение о том, что Министерство сельского хозяйства допускает в будущем переход на оплату в рублях поставок зерна.

Ранее, 27 мая, в Россельхозбанке назвали семь перспективных стран с точки зрения наращивания экспорта зерна. В список вошли Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия, Танзания, Мозамбик, Бенин и Нигер.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия остается самым крупным экспортером пшеницы в мире.

До этого, 19 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

17 мая телеканал Arte сообщил, что цена на пшеницу на европейском рынке побила рекорд, достигнув отметки €435. Причинами повышения стоимости зерна авторы публикации назвали последствия антироссийских санкций, а также аномальную жару в Индии — второму по величине производителю пшеницы.

До этого, 16 мая, газета The Wall Street Journal сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами по вопросу открытия экспорта калийных удобрений, чтобы предотвратить глобальный продовольственный кризис.

15 мая в итоговом заявлении страны G7 обвинили российскую сторону в том, что якобы она препятствует аграрному экспорту Украины. «Большая семерка» переложила на РФ ответственность за рост цен на мировых продовольственных рынках. Москва не согласна со всеми подобными обвинениями.

23 мая Песков назвал санкции против РФ причиной продовольственного кризиса в мире. Он подчеркнул, что Россия всегда была надежным экспортером зерна. Кроме того, российская сторона не препятствует украинской вывозить по железной дороге зерно в Польшу.

18 мая глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. В ответ на это в МИД РФ заявили, что Россия откроет доступ к портам после снятия санкций в отношении России.

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