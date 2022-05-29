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Статс-секретарь минобороны ФРГ рассказала о решении НАТО по поставке БМП на Украину

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Правительство Германии наряду со всеми союзниками по НАТО придерживается позиции не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП) и танки западных моделей. Об этом заявила в субботу, 28 мая, статс-секретарь министерства Зимтье Мёллер в эфире немецкого телеканала ZDF.

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«У немецкого правительства и западных стран существует единая позиция не поставлять БМП и танки западных моделей», — сказала она.

Слова Мёллер, которая является правой рукой министра обороны Кристины Ламбрехт, вызвали в Германии большой резонанс. Как сообщают немецкие СМИ, ее обвинили в том, что она выдала секретное решение НАТО по Украине.

К тому же в интервью телеканалу Мёллер озвучила, какие именно боевые машины пехоты хотел бы получить Киев. По ее словам, это Marder, в Берлине в ответ на просьбу украинской стороны ссылаются на отсутствие «свободных» машин.

Между тем, как выяснили немецкие СМИ, страна располагает как минимум 32 неиспользуемыми БМП Marder.

По информации агентства DPA, страны НАТО составили список «запретного» для поставок Киеву оружия, туда входят также боевые самолеты и ряд других видов наступательного вооружения.

Ранее в этот день сообщалось, что, по мнению главного редактора американского еженедельника The Nation Катрины ванден Хьювел, продолжительность конфликта на Украине влияет на риск ядерной катастрофы, между тем непрерывные поставки американских вооружений Киеву не приводят к положительному результату. Заработать на продаже оружия, по ее словам, — цель американских концернов.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение Киеву.

Ранее, 21 мая, президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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