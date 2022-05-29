Японская Komatsu возобновила поставки техники на Украину

Крупнейший в Японии и второй по размеру в мире производитель строительной техники и оборудования компания Komatsu возобновила поставки техники на Украину. Об этом в воскресенье, 29 мая, сообщила деловая газета Nikkei.

«Komatsu снова поставляет запчасти для строительной и горнодобывающей техники украинским клиентам, которые ранее были приостановлены», — цитирует газета президента японской компании.

Отмечается, что поставки были возобновлены в те районы Украины, которые руководство компании оценивает как безопасные, в частности, в столичный район и на запад страны.

В восточную же часть Украины поставки возобновлены не были.

Президент компании также заявил, что главный конкурент Komatsu компания Caterpillar, остановившая работу в России, окончательно из страны уходить не собирается.

Komatsu заявила о приостановке производства на заводе в России в начале апреля.

Ранее, 13 мая, президент страны Владимир Зеленский сообщил о возобновлении работы посольств 37 стран в Киеве. Украинский лидер выразил уверенность, что скоро еще и другие представительства вернутся в столицу.

Он также призвал украинский бизнес возвращаться к работе.

25 февраля портал Politico сообщил, что делегация дипломатической службы Евросоюза (ЕС) была вынуждена уехать из Киева из соображений безопасности.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля он начал спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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