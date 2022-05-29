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Абэ назвал причиной конфликта на Украине позицию Зеленского по НАТО

Экс-премьер Японии Абэ назвал причиной конфликта на Украине позицию Зеленского по НАТО
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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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К началу российской спецоперации привели позиция президента Украины Владимира Зеленского по членству в НАТО и отказ урегулировать конфликт в Донбассе. Об этом заявил в беседе с газетой Economist экс-премьер Японии Синдзо Абэ.

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Он считает, что конфликта на Украине можно было избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что управляемая им страна не будет вступать в НАТО.

При этом, по мнению политика, добиться изменения позиции украинского лидера было бы трудно. Эксперт связал твердость Зеленского во взглядах с влиянием президента США Джо Байдена.

3 мая папа римский Франциск заявил, что к проведению специальной военной операции по защите Донбасса Москву могли спровоцировать действия НАТО у российских границ.

Как ранее, 27 апреля, отметил французский генерал в отставке Жак Гийман, если бы жители Запада прислушались к законным требованиям президента РФ Владимира Путина, чтобы гарантировать безопасность России, ситуация сложилась бы иначе. Он также напомнил, что американцы пообещали первому президенту СССР Михаилу Горбачеву никогда не расширять НАТО на Восток».

До этого, 8 апреля, инвестор Дэвид Сакс высказал мнение, что политика США по вопросу участия Украины в НАТО стала корнем украинского кризиса. По его словам, это стало причиной начала специальной военной операции России по защите Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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