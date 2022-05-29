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Пушков назвал риски Украины в случае отказа от переговоров с Россией

Пушков предупредил Зеленского о риске территориальных потерь из-за отказа от переговоров с РФ
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Затягивая урегулирование отношений с Россией, президент Украины Владимир Зеленский рискует потерять большие территории страны. Об этом заявил в субботу, 28 мая, российский сенатор Алексей Пушков.

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Соответствующим образом он прокомментировал резкую реакцию Зеленского на высказывание экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о необходимости Киеву отказаться от Донбасса, а также идеи вернуть Крым.

«Его (Зеленского — Ред.) боевой задор выглядит не слишком уместным на фоне стабильного отступления украинских войск. И в отличие от Киссинджера, Зеленский явно не понимает или отыгрывает непонимание, что, откладывая урегулирование, Украина рискует потерять куда больше, чем Крым и ДНР-ЛНР», — написал он в своем Telegram-канале.

Также сенатор усомнился в возможности «договориться с публикой», которая внесла экс-госсекретаря США в список «Миротворец» за его «весьма реалистичную оценку положения дел».

Ранее, 24 мая, Киссинджер в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе призвал Запад отказаться от попыток добиться военного поражения России и обозначил необходимость уговорить Киев вернуться к переговорам.

Кроме того, экс-госсекретарь заявил, что достижение нейтрального статуса Украины и ее становление как моста между Россией и Европой было бы идеальным результатом разрешения ситуации.

При этом в советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк назвал Генри Киссинджера «давосским паникером» из-за его заявлений.

Позже стало известно, что Генри Киссинджер попал в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Уточнялось, что ему вменяется «участие в информационной спецоперации России против Украины».

Между тем, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя предложение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера, отметил, что Россия ждет от Украины принятия выдвинутых требований для переговоров о заключении мира. Он подчеркнул, что это не территориальные уступки.

В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев заявил, что Запад в условиях новой реальности всё больше начинает понимать невозможность игнорировать и тем более «отменить» Россию.

До этого, 13 мая, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает автономию Луганской и Донецкой народных республик, а также российскую принадлежность Крыма.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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