Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль российских войск

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 28 мая, сообщил, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобожден и находится под контролем российских войск и сил республики.

«Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, изначально планировалось, что город будет освобожден за неделю, однако позднее он внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня.

«В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа. Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города», — подчеркнул глава республики.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. Он отметил, что это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

В этот же день стало известно, что военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

До этого, 26 мая, командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы этого подразделения спецназа и второй корпус Народной милиции ЛНР уже несколько дней находятся в Северодонецке. Он уточнил, что бойцы полумесяцем захватили территорию, начиная от населенного пункта Боровское. Алаудинов отметил, что они постепенно оттеснили украинские военные формирования вглубь города.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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