Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под полный контроль российских войск

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Чечни Рамзан Кадыров в субботу, 28 мая, сообщил, что город Северодонецк в Луганской Народной Республике (ЛНР) полностью освобожден и находится под контролем российских войск и сил республики.

Освобождая Донбасс: войска России и ЛНР ведут бои в районе Северодонецка
В результате наступления создана угроза окружения последнего узла обороны ВСУ в Луганской республике

«Фашисты разгромлены. Все их позиции уничтожены. Город освобожден. Жители могут вздохнуть спокойно. Отныне им больше ничего не угрожает», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Кадырова, изначально планировалось, что город будет освобожден за неделю, однако позднее он внес коррективы и поставил задачу взять город под контроль за три дня.

«В итоге наши бойцы справились еще быстрее — за три часа. Все отряды бандеровцев позорно сбежали из Северодонецка, как только узнали, что бойцы из Чеченской Республики приступили к зачистке города», — подчеркнул глава республики.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о взятии под контроль моста между Лисичанском и Северодонецком. Он отметил, что это единственный путь прохода тяжелой техники Вооруженных сил Украины.

В этот же день стало известно, что военные ЛНР отрезали украинским войскам все пути отхода из Северодонецка, заблокировав их в населенном пункте.

До этого, 26 мая, командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что бойцы этого подразделения спецназа и второй корпус Народной милиции ЛНР уже несколько дней находятся в Северодонецке. Он уточнил, что бойцы полумесяцем захватили территорию, начиная от населенного пункта Боровское. Алаудинов отметил, что они постепенно оттеснили украинские военные формирования вглубь города.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022