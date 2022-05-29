Полиция применила дубинки к фанатам «Ливерпуля» после финала ЛЧ

Десятки сотрудников полиции столкнулись с футбольными фанатами на площади Нации в Париже, где была оборудована зона для наблюдения за финалом Лиги чемпионов УЕФА. Об этом стало известно по завершении матча в субботу, 28 мая.

По словам свидетелей, правоохранители с самого начала находились недалеко от фан-зоны. Они были вооружены дубинками, щитами, водометами и другими средствами для сдерживания и разгона толпы. В конечном итоге многие из этих орудий были применены к поклонникам «Ливерпуля».

Один из болельщиков описал действия полицейских как «неспровоцированную агрессию». В свою очередь, некоторые фанаты бросали в стражей порядка стаканы из-под алкоголя и другие предметы.

В настоящий момент нет точной информации о том, что стало поводом к началу беспорядков.

Ранее с тало известно, что французские правоохранители задержали 46 человек за участие в беспорядках на стадионе «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов УЕФА.

При этом отмечалось, что в результате беспорядков пострадали около ста болельщиков обеих команд. Их травмы были незначительны, экстренные службы оказывали помощь на месте.

Тога же Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пообещал, что совместно с полицией и властями Франции в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов. По официальной информации, входы на стадион были заблокированы толпой фанатов, разогнать которую удалось только после вмешательства полиции.

Из-за потасовок у стадиона встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» под Парижем пришлось перенести на 37 минут. По данным СМИ, некоторые болельщики столкнулись с охраной при попытке проникнуть на стадион. Люди перелезали через ограждения, игнорируя попытки распорядителей взять ситуацию под контроль. В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

При этом беспорядки никак не сказались на ходе матча. В итоге мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0. Гол на 59-ой минуте забил нападающий испанского клуба Винисиус Жуниор. При этом гол нападающего «Реала» Карима Бензема на 43-ой минуте засчитан не был из-за офсайда.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в рекордный 14-ый раз.