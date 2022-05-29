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Появилось видео последствий обстрела коксохимического завода в Донецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспонденты «Известий» в воскресенье, 29 мая, побывали в районе здания бывшего коксохимического завода в Донецке и показали последствия его обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ).

На кадрах видно, что недалеко от здания завода лежат украинские снаряды.

По словам местного жителя, сначала с территории завода был замечен дым, напоминающий небольшой пожар. Также были слышны разрывы. Мужчина отметил, что потом проехали пожарные машины МЧС. Все длилось около 30–40 минут, а затем стихло.

Накануне сообщалось, что бывшее здание коксохимического завода пострадало при обстреле в Кировском районе Донецка.

В этот же день стало известно, что украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта Донецкой Народной Республики (ДНР), в том числе Донецк.

Как уточняется, под обстрелы попали поселки Еленовка и Озеряновка, город Ясиноватая, Донецк. Всего было выпущено 22 снаряда калибром 122 мм и 10 ракет из БМ-21 «Град».

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую из «Градов» также в этот день в 18:16, 13:50 и 9:45. Всего за эти три раза было выпущено 14 ракет.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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