Минимум 46 человек задержали из-за беспорядков на финале ЛЧ во Франции

Французские правоохранители задержали 46 человек за участие в беспорядках на стадионе «Стад де Франс» и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил в воскресенье, 28 мая, телеканал BFM со ссылкой на источников в полиции.

Отмечается, что информация о задержаниях предварительная.

«Источник в полиции предполагает, что в субботу вечером полиция провела 46 арестов в Париже и Сен-Сен-Дени в связи с инцидентами, которые испортили вечер финала Лиги чемпионов», — говорится в материале.

При этом в статье указано, что в результате беспорядков пострадали около ста болельщиков обеих команд. Их травмы были незначительны, экстренные службы оказывали помощь на месте.

Как следует из пресс-релиза префектуры полиции, быстрое вмешательство правоохранителей позволило восстановить спокойствие и эвакуировать нарушителей за пределы стадиона «Стад де Франс». Никаких серьезных инцидентов не наблюдалось, подчеркивается в сообщении.

Ранее английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков. Представители «Ливерпуля», в свою очередь, назвали этот матч главным в европейском футболе, а также подчеркнули, что болельщики не должны переживать сцены, с которыми они столкнулись вечером.

При этом беспорядки на ход игры не сказались. Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0.

28 мая стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с полицией и властями в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов в пригороде Парижа. Как следует из заявления, в преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь.

Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона.

Встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) пришлось перенести на 37 минут. Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА изначально должен был начаться в 22:00 мск.