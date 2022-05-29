Синоптики рассказали о погоде в Москве и области 29 мая

В столичном регионе в воскресенье, 29 мая, ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие осадки. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр России.

Днем в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6…+8 градусов.

В области днем ожидается от +14 до +19 градусов, а в ночное время столбики термометра опустятся до отметки +3 градуса.

При этом днем в столице будет небольшой дождь, местами умеренный.

Прогнозируется юго-западный и южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Метеорологи предупреждают о порывах ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 744-749 мм ртутного столба.

Ранее, 27 мая, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что в выходные в столичном регионе ожидается неустойчивая ветреная погода с осадками. При этом в понедельник, 30 мая, столичный регион будет находиться в центре антициклона, добавила она.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, летнее тепло в Москву придет уже на следующей неделе.

25 мая метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал наступление метеорологического лета в Москве 31 мая, тогда как текущий май войдет в метеоисторию как один из самых холодных заключительных месяцев весны. По его словам, финал сезона «порадует москвичей комфортнейшим теплом».