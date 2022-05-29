Военные РФ начали восстанавливать разрушенный ВСУ мост под Харьковом

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) начали восстанавливать автомобильный мост в Харьковской области, обрушившегося из-за авиационного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации по защите Донбасса. Об этом 28 мая сообщило Министерство обороны (МО) России.

Как уточнили ЦВО, к восстановлению моста было решено приступить после соответствующего обращения со стороны местных властей и жителей.

Перед ремонтными работами военнослужащие провели работы по техническому прикрытию.

Затем, как передала пресс-служба, российские военные ЦВО в рамках ремонтных работ укрепили береговой устой моста, провели на нем сварочные работы, уложили бетонные плиты и восстановили пролетные строения.

Отмечается, что восстановленный мост позволит ускорить подвозку продовольствия и соединить две части населенного пункта.

Ранее, 24 мая, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал последствия обрушения моста и подготовку российских военных к его восстановлению.

По словам журналиста, этот стратегически важный участок железнодорожного пути был уничтожен украинской авиацией. Мост силы ВСУ подорвали при отступлении, и сейчас российским военным, чтобы полностью восстановить сообщение, нужно разобрать эту конструкцию путем взрыва.

Богат добавил, после восстановления моста составами могла бы идти гуманитарная помощь, кроме того, можно было бы обеспечить возвращение гражданского населения освобожденный город.

21 мая глава Крыма Сергей Аксенов предложил отправить пленных нацистов восстанавливать Донбасс. Днем ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о создании правительством РФ специального штаба по восстановлению освобожденных территорий Украины.

С 1 мая МЧС ДНР начало восстанавливать объекты инфраструктуры Мариуполя. При помощи специальной техники спасатели начали разбирать завалы в жилых кварталах, демонтировать межэтажные перекрытия железобетонных конструкций.

Масштабные разрушения Донбасса образовались в ходе специальной военной операции, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».