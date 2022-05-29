Одному из членов украинского антифашисткого движения «Патриоты за Жизнь» удалось спастись от казни без суда и следствия сотрудниками СБУ, в связи с этим президента Украины Владимира Зеленского в скором времени ожидает «сюрприз». Об этом заявил в субботу, 28 мая, лишенный мандата экс-депутат Верховной рады Илья Кива.

Он отметил, что украинская служба безопасности похищала и казнила участников движения «Патриоты за Жизнь».

«Уже на следующей неделе мы с вами узнаем всю правду — как их похитили, кто отдавал приказ убивать и свидетелями чего они были! Правду не утаить! Отдельно Зеленскому: мы приготовили отдельный сюрприз», — написал Кива в своем Telegram-канале.

Кроме того, бывший парламентарий назвал украинского лидера клоуном.

Ранее, 23 мая, Илья Кива заявил, что киевское руководство ставит перед собой единственную задачу, она заключается в том, чтобы запугать и продемонстрировать физическое превосходство преступной системы над человеком. Соответствующим образом экс-парламентарий прокомментировал приговор Соломенского суда в Киеве российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. При этом, отметил он, данные решения не имеют никакой юридической силы.

17 мая Кива рассказал, что троих членов антифашисткого движения «Патриоты за Жизнь», стоящих в оппозиции к киевской власти казнили сотрудники контрразведки Украины. Их пытали, а позже они были зверски застрелены в голову, уточнил бывший депутат.

Кроме того, он обвинил президента страны Владимира Зеленского в том, что тот «сознательно устроил бойню украинского народа и утопил его крови».

В апреле в больнице Мариуполя обнаружили десятки убитых ВСУ мирных жителей. После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам.

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