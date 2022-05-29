УЕФА расследует ситуацию с беспорядками перед финалом ЛЧ во Франции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) совместно с полицией и властями в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками вокруг финала Лиги чемпионов в пригороде Париже. Об этом в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба УЕФА.

«В преддверии игры турникеты были заблокированы тысячами фанатов, купивших поддельные билеты. Это привело к скоплению болельщиков, пытавшихся попасть внутрь. Поскольку количество людей за пределами стадиона после начала игры продолжало расти, полиция разогнала их слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона», — говорится в заявлении.

В спортивной организации также выразили сочувствие всем, кого затронули эти события. Отмечается, что УЕФА в срочном порядке рассмотрит эти вопросы совместно с французской полицией и властями, а также с Федерацией футбола Франции.

Кроме того, английский футбольный клуб «Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков, которые произошли возле стадиона перед началом финала Лиги чемпионов против испанского «Реала».

«Мы крайне разочарованы проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми болельщики «Ливерпуля» столкнулись сегодня вечером на [стадионе] «Стад де Франс», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Представители «Ливерпуля» назвали этот матч главным в европейском футболе, а также подчеркнули, что болельщики не должны переживать сцены, с которыми они столкнулись вечером.

Ранее в этот день стало известно, что встречу «Реала» и «Ливерпуля» на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция) пришлось перенести на 37 минут. Финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА должен был начаться в 22:00 мск, однако организаторы были вынуждены задержать начало игры из-за беспорядков возле стадиона.

По данным СМИ, некоторые болельщики столкнулись с охраной при попытке проникнуть на стадион. Люди перелезали через ограждения, игнорируя попытки распорядителей взять ситуацию под контроль.

В конечном итоге сотрудники правоохранительных органов были вынуждены применить слезоточивый газ.

Беспорядки никак не сказались на ходе матча. В итоге мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, обыграв английский «Ливерпуль» со счетом 1:0. Гол на 59-ой минуте забил нападающий испанского клуба Винисиус Жуниор. При этом гол нападающего «Реала» Карима Бензема на 43-ой минуте засчитан не был из-за офсайда.

Мадридский клуб выиграл Лигу чемпионов в рекордный 14-ый раз.

Изначально Финал лиги должен был состояться на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, однако Исполнительный комитет УЕФА 25 февраля провел внеочередное заседание и принял решение о переносе игры на нейтральное поле в Париже. Причиной организационных перестановок стала спецоперация РФ по защите Донбасса и последующее обострение ситуации на Украине.