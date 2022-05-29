Эксперт оценил итоги Каннского фестиваля

Картина «Треугольник печали» шведского режиссера Рубена Эстлунда мало кем называлась среди основных претендентов на «Золотую пальмовую ветвь», неофициальная победа у южнокорейской драмы Пак Чхан Ука «Решение уйти», считает, обозреватель «Известий» кандидат филологических наук Сергей Сычев.

Как отметил обозреватель, в рейтинге журнала Screen у «Треугольника печали» средний балл и агрегатор рецензий Rotten Tomatoes также дает ему скромные 71%.

Кроме того, добавил эксперт, критики больше верили в победу фильма «Решение уйти». У него высочайший балл в голосовании Screen и 92% на «Томатах», заметил он.

По словам Сычева, «пожалуй, можно говорить, что неофициальным победителем Канн стал все же кореец»

«Тем не менее позиция жюри оказалась очень взвешенной, географически неоднородной: Европа и Азия получили примерно одинаковое число наград. Но победила в итоге Европа, что далеко не в тренде как мирового кинематографа, напряженно ищущего и открывающего новые территории, так и кинокритического сообщества», — прокомментировал итоги кандидат филологических наук.

Он также напомнил, что в этом году Канны критиковали за консервативную программу, в которой громкость режиссерского имени не всегда совпадала с качеством произведения. Итоги этого фестиваля останутся в истории как конформистские, заключил эксперт.

О том, что фильм шведа Рубена Эстлунда «Треугольник печали» взял главный приз Каннского кинофестиваля стало известно ранее в субботу. Это вторая «Золотая пальмовая ветвь» режиссера. В 2017 году он выиграл приз за картину «Квадрат».

Лучшим режиссером признан ветеран Канн — южнокореец Пак Чхан-ук за работу над картиной «Решение уйти».

Приз за лучшую женскую роль достался иранке Заре Амир Эбрахими из фильма «Священный паук» режиссера Али Аббаси. Лучший актер, по версии жюри фестиваля, — актер из Южной Кореи Сон Кан-хо за его роль в «Брокере» Хирокадзу Корээды.

В этом году в Каннском фестивале была представлена только одна российская картина — «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова. Российский кинорежиссер Александр Сокуров отказался представлять свой фильм «Сказка» на Каннском кинофестивале, несмотря на персональное приглашение организаторов. Как уточнил режиссер, «Сказка» слишком серьезна и глубока для программы мероприятия.

Ранее в своем заявлении Канны сообщили, что не примут российскую делегацию и никого, кто связан с российским правительством. Кроме того, российские СМИ не получили аккредитацию на фестиваль.

При этом 24 мая украинский режиссер Сергей Лозница, принимающий участие в 75-м Каннском кинофестивале, высказался против бойкота россиян. По его словам, такое отношение бесчеловечно.