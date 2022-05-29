МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны России в воскресенье, 29 мая, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве рассказали о мужестве командира автомобильного отделения, сержанта Ивана Сынкова. Отмечается, что он неоднократно совершал марши, в ходе которых доставлял боеприпасы, продовольствие, медицинское имущество, а также эвакуировал раненых.

Во время транспортировки раненых в один из полевых госпиталей военный обнаружил группу вооруженных националистов. Вместе со старшим машины они приняли решение вступить в бой. В ходе скоротечного боестолкновения группа националистов была уничтожена. Это позволило доставить раненых военнослужащих в полевой госпиталь без потерь.

По данным МО, через несколько дней в ходе освобождения одного из населенных пунктов от националистов противник применил артиллерию и поразил жилой дом с мирными жителями. В результате попадания снаряда в дом произошло возгорание. Сынков вынес из горящего дома трех детей и двух женщин, а также оказал им первую медицинскую помощь.

Как уточнили в Министерстве обороны, грамотные действия лейтенанта Андрея Багрова позволили российским батальонно-тактическим группам продвинуться вглубь обороны противника. Отмечается, что военнослужащий с первых дней спецоперации выполняет задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. Благодаря его профессиональным навыкам, своевременным и точным расчетам по целям, а также умелой организации работы подчиненного личного состава были поражены три боевые машины РСЗО «Град» и 12 националистов, входящих в расчет боевых машин. После смены огневых позиций личным составом реактивной артиллерийской батареи под руководством лейтенанта Багрова был уничтожен опорный пункт противника, в том числе около 20 националистов.

В оборонном ведомстве также рассказали о смелых и решительных действиях механика-водителя, ефрейтора Дениса Абрамова, который выполнял задачи по охране и обороне полевого парка боевых машин дивизиона. Ночью во время патрулирования он обнаружил двух украинских диверсантов, приближающихся к парку. Оценив обстановку, Абрамов незамедлительно вступил в бой, в ходе которого уничтожил одного диверсанта и задержал второго.

У задержанного украинского националиста военнослужащий обнаружил взрывчатку, с помощью которой он хотел подорвать боевые машины дивизиона. Во время допроса диверсант сообщил о местах расположения военной техники националистов. В МО указали на то, что действия ефрейтора позволили защитить полевой парк боевых машин от диверсионных действий националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ за сутки сбили два украинских Су-25 и вертолет Ми-8. Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 250 украинских националистов.

По его словам, всего за сутки выведены из строя 84 единицы вооружения и военной техники, в том числе девять танков и пять установок реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».

В этот же день стало известно, что город Красный Лиман полностью освобожден от украинских националистов в результате совместных действий подразделений народной милиции ДНР и российских вооруженных сил.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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