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Власти Мексики выявили первый случай инфицирования оспой обезьян

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Первый случай заболевания оспой обезьян зарегистрирован в Мексике, инфекция поразила американского туриста, побывавшего в Нидерландах. Об этом 28 мая сообщил заместитель министра здравоохранения Мексики Уго Лопес-Гателль.

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«Сегодня мы подтверждаем первый завезенный случай заражения обезьяньей оспой в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянно проживающий в Нью-Йорке, который, вероятно, заразился в Нидерландах», — написал Лопес-Гателль в своем Twitter-аккаунте.

По словам заместителя министра здравоохранения, в настоящий момент заболевший обезьяньей оспой находится в Мехико.

Он отметил, что состояние пациента стабильное, мужчина находится на профилактической изоляции.

Накануне, 27 мая, первый случай заболевания оспой обезьян подтвердили власти Аргентины. Сообщалось, что у человека язвенные поражения без других сопутствующих симптомов, он прибыл в страну 25 мая, симптомы начались на следующий день. При этом контактировавшие с заболевшим находятся под клинико-эпидемиологическим контролем, симптомы заболевания у них пока не проявлялись.

За последние дни несколько стран объявили о случаях заражения оспой обезьян.

Так, министерство здравоохранения Испании сообщило о 23 новых ПЦР-тестах, которые дали положительный результат на анализ наличия оспы обезьян. Также случаи были зафиксированы в Германии, Швеции, Великобритании и США. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.

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