Комиссия Совета Федерации и Госдумы обсудит происхождение оспы обезьян

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине планирует обсудить происхождение и источники распространения оспы обезьян. Об этом в субботу, 28 мая, сообщил вице-спикер Совета Федерации, сопредседатель комиссии Константин Косачев.

«Разумеется, информация Минобороны по возможному происхождению и источникам нынешнего распространения обезьяньей оспы, как и в других случаях, содержательная и заслуживает всемерного внимания. Будем обсуждать на одном из заседаний комиссии», — сказал он ТАСС.

При этом дата обсуждения не уточняется. По словам Косачева, на следующее заседание, которое пройдет 6 июня, приглашен министр здравоохранения Михаил Мурашко. Планируется, что парламентарии в этот день обсудят «аспекты, связанные с угрозами по медицинской линии и с защитой здоровья людей».

Накануне Минобороны России призвало ВОЗ расследовать деятельность финансируемых США нигерийских лабораторий в Абудже, Зариа и Лагосе на фоне распространения оспы обезьян.

Как отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов, минимум четыре биолаборатории, находящиеся под контролем Вашингтона, работают в Нигерии, откуда пришла оспа обезьян.

Ранее, 27 мая, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США всячески скрывают от общественности свою деятельность в лабораториях других стран.

Накануне директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть грызуны, а не приматы. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

За последние дни о случаях заражения оспой обезьян сообщили в Великобритании, Италии, Испании, Германии, Швеции, Канаде, США и ряде других стран.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день риск завоза инфекции в страну оценивается как низкий. Для недопущения завоза оспы обезьян на территорию России были усилены меры санитарно-карантинного контроля на границе.