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Первый случай инфицирования оспой обезьян выявлен в Мексике

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
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В Мексике выявлен первый завозной случай инфицирования оспой обезьян. Об этом 28 мая сообщил в Twitter заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гателль.

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«Сегодня мы подтверждаем первый завозной случай обезьяньей оспы в Мексике. Это 50-летний мужчина, постоянный житель Нью-Йорка, который, вероятно, заразился в Нидерландах. Он находится в Мехико», — написал Лопес-Гателль.

По его словам, состояние заболевшего стабильное, мужчина находится на профилактической изоляции.

Также замминистра здравоохранения напомнил, что оспа обезьян передается от человека к человеку при прямом контакте.

«Она не передается по воздуху, воде или пище. Эффективность заражения низкая, поэтому обычно бывают единичные случаи или небольшие вспышки», — отметил он.

Накануне первый случай заболевания оспой обезьян был выявлен в Аргентине. Также сообщалось, что в Великобритании количество случаев заражения достигло 106.

Глава подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан 27 мая заявил, что мировое сообщество должно ввести совместные меры для борьбы с распространением среди людей оспы обезьян, что, возможно, помогло бы предотвратить рост числа случаев заболевания.

В то же время руководитель секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис сообщила, что ВОЗ не считает необходимой мерой проведение массовой вакцинации из-за вспышки оспы обезьян среди людей. Она призвала население не беспокоиться, поскольку инфекция передается гораздо медленнее, чем, например, коронавирус.

По данным ВОЗ, оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, передающееся человеку от животных. Его симптомы схожи с симптомами, наблюдавшимися в прошлом у пациентов с натуральной оспой, но менее серьезные.

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