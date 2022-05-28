Два человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тюменью

Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета-амфибии СК-12 «Орион» на озеро Мергень в Тюменской области. Об этом в субботу, 28 мая, заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что самолет осуществлял частный полет.

«На водную гладь озера Мергень в Ишимском районе Тюменской области совершило жесткую посадку воздушное судно самолет-амфибия СК-12 «Орион» с двумя людьми на борту», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что два человека, получивших телесные повреждения, в настоящее время находятся в больнице.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Ранее, 1 мая, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Красноярском крае. По данным прокуратуры, воздушное судно Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку в Манском районе Красноярского края. В результате инцидента один человек погиб, один пострадал.

В тот же день Восточно-Сибирская прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае, в результате которой один человек погиб, пятеро пострадали.