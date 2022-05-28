Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили о ликвидации за сутки 37 украинских националистов
Мир
Журналист «Известий» показал последствия обстрела ВСУ пригорода Херсона
Мир
Минобороны ФРГ раскрыло «секретную» информацию по поставкам оружия на Украину
Мир
Выдача гумпомощи в Красном Лимане в ДНР начнется в ближайшие дни
Политика
Песков сообщил о планах Путина, Макрона и Шольца продолжить контакты
Туризм
Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте
Туризм
Россияне смогут оформлять визу в Индонезию по прибытии в страну
Мир
В Минобороны РФ заявили о готовящейся украинскими боевиками провокации в городе Сумы
Мир
В ДНР сообщили об очередном обстреле из «Градов» Ясиноватой
Мир
Украинские войска за 15 минут обстреляли четыре населенных пункта ДНР
Мир
В США сочли требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым

Два человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тюменью

0
Фото: Пресс-служба уральской транспортной прокуратуры
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два человека пострадали в результате жесткой посадки самолета-амфибии СК-12 «Орион» на озеро Мергень в Тюменской области. Об этом в субботу, 28 мая, заявили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что самолет осуществлял частный полет.

«На водную гладь озера Мергень в Ишимском районе Тюменской области совершило жесткую посадку воздушное судно самолет-амфибия СК-12 «Орион» с двумя людьми на борту», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что два человека, получивших телесные повреждения, в настоящее время находятся в больнице.

По предварительным данным, причиной происшествия стал отказ двигателя.

Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

Ранее, 1 мая, Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку после жесткой посадки легкомоторного самолета в Красноярском крае. По данным прокуратуры, воздушное судно Cessna 182 при выполнении частного полета без диспетчерского сопровождения совершило жесткую посадку в Манском районе Красноярского края. В результате инцидента один человек погиб, один пострадал.

В тот же день Восточно-Сибирская прокуратура организовала проверку после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Забайкальском крае, в результате которой один человек погиб, пятеро пострадали.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022