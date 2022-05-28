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Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта с ВС РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон, которым исключается верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы в армии России. Документ 28 мая опубликован на сайте правовой информации.

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«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — уточняется в документе.

Законом исключен верхний предел по возрасту как россиян трудоспособного возраста, так и иностранцев. Нижний возрастной предел по-прежнему составляет 18 лет.

Ранее граждане РФ могли заключить такой контракт в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

Авторами документа выступили председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. В Госдуму проект закона внесли 20 мая, приняли 25 мая.

Совет Федерации также одобрил закон 25 мая. В Совфеде инициативу поддержали 159 сенаторов, один человек воздержался, отмечает «Газета.Ru».

Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов также 25 мая рассказал «Известиям», что, по его мнению, принятие этого закона является целесообразным решением. У граждан, в некоторых случаях имеющих боевой опыт, появится возможность трудоустроиться и реализовать патриотический настрой.

Как отметил Попов, в тылу «полно должностей, которые обеспечивают продвижение регулярных войск». Попов считает, что много специалистов, работающих по контракту, принимать участие в военных действиях не будут, они будут обеспечивать продвижение войск.

В конце апреля «Известия» узнали, что в мае может быть принят законопроект депутатов «Единой России», согласно которому, солдатам-срочникам, до призыва получившим среднее профессиональное образование, могут разрешить заключать контракты с Федеральной службой безопасности.

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