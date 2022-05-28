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В Минобороны РФ заявили о готовящейся украинскими боевиками провокации в городе Сумы

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Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
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Украинские боевики нацбатальонов готовят в городе Сумы очередную провокацию с отравляющими веществами. Об этом 28 мая сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«По информации, полученной от пленных украинских военных, боевики националистических батальонов готовят в городе Сумы очередную провокацию с применением отравляющих веществ. Националисты хотят получить резонанс от провокации за счет мирных жителей», — сказал он.

По его словам, националисты планируют обстрелять приграничную территорию РФ из жилого района города, спровоцировав тем самым российские подразделения на ответный удар, после чего взорвать емкости с химически опасными веществами.

Он отметил, что в городе находятся журналисты иностранных информагентств, которые могут сделать фотографии и видеозаписи.

«Эту циничную акцию киевские власти в ближайшее время используют для обвинения российских вооруженных сил якобы в применении химического оружия и неизбирательных ударах по мирным гражданам», — подчеркнул Мизинцев.

При этом он уточнил, что из населенного пункта эвакуация граждан не проводится.

Ранее, 24 мая, Мизинцев сообщил, что Служба безопасности Украины (СБУ) с подачи западных кураторов готовит провокации в местах хранения зерна. Он указал, что украинская сторона намерена обвинить российских военных в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре. По словам генерал-полковника, в поселке Просяная Днепропетровской области националисты заминировали «Просянский элеватор», который планируют взорвать.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.

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