Статс-секретарь минобороны ФРГ Зимтье Мёллер раскрыла информацию по поставкам оружия на Украину

Статс-секретарь министерства обороны ФРГ Зимтье Мёллер, опровергая обвинения в том, что Германия затягивает поставки вооружения Украине, заявила о единой позиции правительства страны и всех западных государств — не поставлять Киеву боевые машины пехоты и танки западных моделей. Об этом она сказала в ходе одного из интервью СМИ.

«На этой неделе госсекретарь минобороны Зимтье Мёллер (СДПГ) объяснила в телеинтервью, что «внутри западных стран» существует единая позиция «не поставлять боевые машины пехоты или основные боевые танки западных моделей», — написала немецкая газета Berliner Zeitung 28 мая.

Издание отмечает, что заявление статс-секретаря вызвало ажиотаж и удивило ее партнеров по коалиции.

СМИ Германии выяснили, что в стране есть по меньшей мере 32 неиспользуемые БМП Marder, которые при необходимости могут быть приведены в боеспособное состояние. Мёллер обвинили в том, что она не только скрыла информацию об этом, но и выдала секретное решение НАТО по Украине.

25 мая издание Die Zeit сообщало, что, по данным немецкого агентства печати, между странами НАТО существуют неформальные договоренности о воздержании от поставок Киеву некоторых систем вооружений.

Страны Запада наращивают военную поддержку Украины с начала спецоперации по защите Донбасса. Так, 20 мая стало известно, что Германия в июле планирует поставить Украине первые 15 зенитных самоходных установок Gepard. В то же время генерал немецкой армии в отставке и экс-советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад в интервью радиостанции Deutschlandfunk заявил, что считает бессмысленными и даже опасными поставки тяжелого вооружения.

При этом МИД РФ неоднократно призывал страны ЕС перестать накачивать Украину оружием. 27 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия, и подчеркнула, что такие действия приводят к гибели людей.

Спецоперация РФ по защите жителей Донбасса продолжается. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости республик.

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