Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских партнеров невыполнимого — немедленно принять Украину в состав Евросоюз по «новой специальной схеме». Об этом 28 мая сообщает на своем сайте издание The American Conservative.

«Такой процедуры не существует», — говорится в публикации.

Как отмечается, Украина уже находится на ускоренном пути, за несколько недель Киев сделал первые шаги по вступлению в ЕС. 18 апреля Украина предоставила подробную информацию для оценки Еврокомиссии по вступлению в ЕС. Заявление рассмотрят в июне на саммите объединения.

Для вступления в Евросоюз понадобилось три года для Боснии и Герцеговины. Для того чтобы Финляндия, Австрия и Швеция стали членами объединения, также потребовалось около трех лет, отмечает автор статьи.

Однако перспективы расширения Евросоюза в контексте текущих геополитических событий туманны. Разговоры европейских политиков об ускоренном вступлении Украины в состав ЕС вызывают сомнения как внутри блока, так и в США.

Также автор публикации привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который 9 мая заявил, что Украине потребуются десятилетия для вступления в состав ЕС.

17 мая Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена в июне.

14 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах. По мнению дипломата, включение в ЕС страны, где правят бал нацистские группировки, будет означать конец Евросоюза.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.