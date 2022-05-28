Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР сообщили о ликвидации за сутки 37 украинских националистов
Мир
Журналист «Известий» показал последствия обстрела ВСУ пригорода Херсона
Мир
Минобороны ФРГ раскрыло «секретную» информацию по поставкам оружия на Украину
Мир
Выдача гумпомощи в Красном Лимане в ДНР начнется в ближайшие дни
Политика
Песков сообщил о планах Путина, Макрона и Шольца продолжить контакты
Туризм
Первый чартер российской авиакомпании приземлился в Египте
Общество
Крымская епархия останется под омофором патриарха Московского
Мир
Более 30 человек погибли в Нигерии в давке во время раздачи продуктов
Общество
Дочь скрипача «Крематория» Вадима Саралидзе сообщила о его смерти
Общество
Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» помогли пассажиру авиарейса
Спорт
«Оренбург» обыграл «Уфу» во втором стыковом матче за право играть в премьер-лиге

В США сочли требование Зеленского к Евросоюзу невыполнимым

TAC назвал призыв Зеленского как можно скорее принять Украину в Евросоюз невыполнимым
0
Фото: Global Look Press/Volodymyr Zelensky
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от европейских партнеров невыполнимого — немедленно принять Украину в состав Евросоюз по «новой специальной схеме». Об этом 28 мая сообщает на своем сайте издание The American Conservative.

Единогласное правило: может ли Евросоюз отказаться от консенсуса
Сейчас ключевые решения ЕС должны получать одобрение всех 27 стран-членов

«Такой процедуры не существует», — говорится в публикации.

Как отмечается, Украина уже находится на ускоренном пути, за несколько недель Киев сделал первые шаги по вступлению в ЕС. 18 апреля Украина предоставила подробную информацию для оценки Еврокомиссии по вступлению в ЕС. Заявление рассмотрят в июне на саммите объединения.

Для вступления в Евросоюз понадобилось три года для Боснии и Герцеговины. Для того чтобы Финляндия, Австрия и Швеция стали членами объединения, также потребовалось около трех лет, отмечает автор статьи.

Однако перспективы расширения Евросоюза в контексте текущих геополитических событий туманны. Разговоры европейских политиков об ускоренном вступлении Украины в состав ЕС вызывают сомнения как внутри блока, так и в США.

Также автор публикации привел слова президента Франции Эммануэля Макрона, который 9 мая заявил, что Украине потребуются десятилетия для вступления в состав ЕС.

17 мая Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что заявка Украины на членство в Евросоюзе будет рассмотрена в июне.

14 мая замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что вступление Украины в Евросоюз будет означать его крах. По мнению дипломата, включение в ЕС страны, где правят бал нацистские группировки, будет означать конец Евросоюза.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022