Тепловоз пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области
В Волгоградской области 28 мая произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
«18:25 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград–Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.
Пожарные расчеты пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет.
К месту был направлен резервный тепловоз.
Как отметили в пресс-службе Приволжской железной дороги, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются.
20 января в подмосковном селе Конобеево загорелась электричка, было эвакуировано порядка 300 пассажиров. Спасатели ликвидировали возгорание, его площадь составила 5 кв. м. Пострадавших не было.