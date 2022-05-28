Тепловоз пассажирского поезда загорелся в Волгоградской области

В Волгоградской области 28 мая произошло возгорание тепловоза пассажирского поезда. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«18:25 в оперативную дежурную службу центра управления кризисными ситуациями поступила информация о возгорании тепловоза пассажирского поезда Волгоград–Москва во Фроловском районе Волгоградской области. Локомотив отцеплен и отогнан на безопасное расстояние», — говорится в сообщении.

Пожарные расчеты пожарно-спасательной части ликвидировали горение. Погибших и пострадавших нет.

К месту был направлен резервный тепловоз.

Как отметили в пресс-службе Приволжской железной дороги, угрозы экологической безопасности нет. Причины происшествия устанавливаются.

20 января в подмосковном селе Конобеево загорелась электричка, было эвакуировано порядка 300 пассажиров. Спасатели ликвидировали возгорание, его площадь составила 5 кв. м. Пострадавших не было.