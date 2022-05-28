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Пожар охватил завод в Казани

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Фото: соцсети
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В Казани на территории предприятия, где производят синтетические моющие средства, начался пожар. Об этом в субботу, 28 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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«Дым из-под кровли отдельно стоящего здания», — отметили в ведомстве.

Загоревшееся предприятие является режимным. По данным источника «Известий», огонь охватил площадь в 800 кв. м.

Информация о пострадавших не поступала.

Пользователи социальных сетей делятся фото и видео с места происшествия в Сети. На кадрах видно, как над производственным зданием поднимаются клубы серо-черного дыма.

Накануне в Москве пожарные ликвидировали возгорание площадью 350 кв. м в производственной постройке в столичном районе Москворечье-Сабурово. Горел склад с резиной.

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