В ДНР сообщили об очередном обстреле из «Градов» Ясиноватой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», сообщило 28 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Всего было выпущено шесть ракет.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:16 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая, выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — уточнили в представительстве.

Ранее 28 мая город Ясиноватая был обстрелян из «Града» в 13:50 и в 9:45 мск. Всего за эти два раза было выпущено восемь ракет. Кроме того, представительство ДНР в СЦКК зафиксировало со стороны украинских военных обстрел Еленовки и Горловки. Была применена артиллерия калибром 122 мм.

24 мая украинские войска обстреляли город Ясиноватая ракетами из БМ-21 «Град» дважды за 10 минут. В тот же день стало известно, что в Ясиноватой под обстрел попала мирная жительница, она получила ранение.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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