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Около 4,2 млрд рублей выделили на поддержку аграриев в Приморье

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Порядка 4,2 млрд рублей направили на поддержку сельскохозяйственных производителей в Приморском крае в 2021 году. Рост производства продукции агропрома составил 25%.

Регион произвел 26 тыс. т свинины, что на 160% превышает показатели 2020 года. Ожидается, что Приморье к концу 2022 года полностью сможет обеспечивать потребность населения в охлажденной свинине. Производство мяса птицы выросло на 60%. Об этом пишет Zr.media.

Сбор зерновых культур вырос за год на 37%, урожай сои — почти на 8%. Кроме того, на 10% выросла отрасль рыболовства и рыбопереработки.

По словам губернатора Олега Кожемяко, в Приморье разработана и действует программа поддержки производителей. Субсидии выделялись из регионального бюджета. Средства направлены на техническую модернизацию производства, возмещение затрат на производство молока, яиц и мяса. Растениеводы могут возмещать затраты на покупку элитных и суперэлитных семян.

По итогам I квартала 2022 года производители увеличили выпуск сельскохозяйственной продукции на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Произведено 24 тыс. т мяса и 26 тыс. т молока.

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