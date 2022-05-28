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Макрон и Шольц призвали Путина освободить пленных с «Азовстали»

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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали к освобождению украинских военнопленных, которые вышли с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 28 мая сообщили в Елисейском дворце.

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«Президент республики и канцлер Германии потребовали освобождения около 2500 человек с «Азовстали», взятых в плен российскими войсками», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Макрон и Шольц заявили о необходимости «снятия блокады порта Одессы, чтобы позволить экспорт украинского зерна по Черному морю и избежать таким образом мирового продовольственного кризиса». Как отметили в Елисейском дворце, лидеры Франции и Германии приняли к сведению заявления российской стороны по вопросу возможности предоставления доступа судам для экспорта зерновых.

В этот же день в Кремле сообщили, что во время телефонного разговора 28 мая Путин, Шольц, Макрон обменялись мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине и другим вопросам. Российский лидер в деталях рассказал о событиях в контексте проходящей спецоперации по защите Донбасса.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что канцлер Германии и президент Франции позитивно восприняли обещание Путина обращаться с пленными согласно нормам международного права.

24 мая глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что военный трибунал над боевиками с «Азовстали» должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии других стран, в том числе Запада.

Минобороны РФ сообщило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. По информации ведомства, с 16 мая по 20 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков «Азова» и украинских военнослужащих.

18 мая украинские пленные с «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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