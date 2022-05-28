Реклама
Прямой эфир
Мир
В США раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии
Мир
Минобороны сообщило о взятии города Красный Лиман под полный контроль
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Политика
Россия адекватно ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
Армия
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
Политика
В ГД предрекли миру голодомор из-за Байдена и Зеленского
Мир
Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским
Общество
Штрафы за провоцирование лесных пожаров увеличили в 10 раз
Мир
В Риге допустили подрыв памятника воинам-освободителям
Экономика
Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля
Мир
Стало известно о попытке Порошенко второй раз выехать с Украины
Сюжет:

Журналист «Известий» показал последствия обстрела ВСУ пригорода Херсона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжение «Известий» поступили новые кадры последствий обстрела украинскими военными поселка Чернобаевка в пригороде Херсона. Видео сделал 28 мая журналист телеканала Леонид Китрарь.

На кадрах виден разрушенный дом, постройки и разбитые окна. Также лежат остатки ракет, разорвавшихся на участке.

Там, за Лиманом: союзные силы продвигаются к Славянску
Освобожден город ДНР, находившийся восемь лет под контролем Киева

В доме висит семейный портрет, судя по надписи, подаренный родителям и бабушке с дедушкой.

«Обстрел начался ужасно... Ну и всё. Я вышла, посмотрела — порохом воняло», — рассказала журналисту местная жительница.

Ракету «Ураган» она увидела во дворе утром в субботу. О находке сообщила в военно-гражданскую администрацию Чернобаевки.

Ранее в субботу Китрарь показал, как около одного из жилых домов в пригороде Херсона российскими саперами была уничтожена ракета реактивной системы залпового огня (вооруженных сил Украины) «Ураган». На кадрах видно, что ракета находилась всего в нескольких метрах от жилого дома.

Саперы осуществили подрыв снаряда, ни дом, ни забор не пострадали.

Также 28 мая журналист показал последствия обстрела Херсонской области украинскими националистами. Один из домов оказался почти уничтожен после прямого попадания снаряда. После осмотра здания саперами выяснилось, что в него попал 155-миллиметровый снаряд. Погиб один человек и двое пострадали.

14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал Китрарь, схроны оружия были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022