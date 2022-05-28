Журналист «Известий» показал последствия обстрела ВСУ пригорода Херсона

В распоряжение «Известий» поступили новые кадры последствий обстрела украинскими военными поселка Чернобаевка в пригороде Херсона. Видео сделал 28 мая журналист телеканала Леонид Китрарь.

На кадрах виден разрушенный дом, постройки и разбитые окна. Также лежат остатки ракет, разорвавшихся на участке.

В доме висит семейный портрет, судя по надписи, подаренный родителям и бабушке с дедушкой.

«Обстрел начался ужасно... Ну и всё. Я вышла, посмотрела — порохом воняло», — рассказала журналисту местная жительница.

Ракету «Ураган» она увидела во дворе утром в субботу. О находке сообщила в военно-гражданскую администрацию Чернобаевки.

Ранее в субботу Китрарь показал, как около одного из жилых домов в пригороде Херсона российскими саперами была уничтожена ракета реактивной системы залпового огня (вооруженных сил Украины) «Ураган». На кадрах видно, что ракета находилась всего в нескольких метрах от жилого дома.

Саперы осуществили подрыв снаряда, ни дом, ни забор не пострадали.

Также 28 мая журналист показал последствия обстрела Херсонской области украинскими националистами. Один из домов оказался почти уничтожен после прямого попадания снаряда. После осмотра здания саперами выяснилось, что в него попал 155-миллиметровый снаряд. Погиб один человек и двое пострадали.

14 мая стало известно, что члены территориальной обороны в городе Голая Пристань Херсонской области сдали оружие и боеприпасы российским военным. Как рассказал Китрарь, схроны оружия были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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