Реклама
Прямой эфир
Мир
В США раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии
Мир
Минобороны сообщило о взятии города Красный Лиман под полный контроль
Армия
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Политика
Россия адекватно ответит на поставки дальнобойного оружия Украине
Армия
Путин подписал закон об отмене возрастного предела при заключении контракта с ВС
Политика
В ГД предрекли миру голодомор из-за Байдена и Зеленского
Мир
Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским
Общество
Штрафы за провоцирование лесных пожаров увеличили в 10 раз
Мир
В Риге допустили подрыв памятника воинам-освободителям
Экономика
Экономисты РАН назвали равновесный курс рубля
Мир
Стало известно о попытке Порошенко второй раз выехать с Украины

Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым исключается верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации 28 мая.

Контрактный центр: срочникам дадут возможность начать карьеру в ФСБ
Законопроект, касающийся граждан со средним профессиональным образованием, может быть принят в мае

«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — отмечается в документе.

Согласно закону, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать как россияне, так и иностранцы в возрасте с 18 лет.

Ранее существовали ограничения. Так, граждане РФ могли заключить такой контракт в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

Инициировали законопроект председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Он был внесен в Госдуму 20 мая, принят 25 мая. Совфед одобрил проект также 25 мая.

Как отмечали авторы инициативы, ее реализация поспособствует привлечению на службу востребованных специалистов из медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, связи и др.

Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов 25 мая рассказал «Известиям», что, по его мнению, принятие этого закона является целесообразным решением. Так у людей, в некоторых случаях имеющих боевой опыт, появится возможность трудоустроиться и реализовать патриотический настрой.

Он также объяснил, что в тылу «полно должностей, которые обеспечивают продвижение регулярных войск». Попов считает, что много специалистов, работающих по контракту, принимать участие в военных действиях не будут, они будут обеспечивать продвижение войск.

В то же время военный эксперт, публицист Борис Юлин 20 мая выразил мнение, что повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу может привести к увеличению числа контрактников. Он считает, что в армию пойдут безработные россияне. Кроме того, по его словам, увеличение числа контрактников может сократить число призывников, то есть прошедших первичную военную подготовку.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022