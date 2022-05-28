Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым исключается верхний возрастной предел для желающих заключить первый контракт на прохождение военной службы в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации 28 мая.

«Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования», — отмечается в документе.

Согласно закону, первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать как россияне, так и иностранцы в возрасте с 18 лет.

Ранее существовали ограничения. Так, граждане РФ могли заключить такой контракт в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

Инициировали законопроект председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Он был внесен в Госдуму 20 мая, принят 25 мая. Совфед одобрил проект также 25 мая.

Как отмечали авторы инициативы, ее реализация поспособствует привлечению на службу востребованных специалистов из медицинского обеспечения, инженерных подразделений, технического обслуживания, связи и др.

Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов 25 мая рассказал «Известиям», что, по его мнению, принятие этого закона является целесообразным решением. Так у людей, в некоторых случаях имеющих боевой опыт, появится возможность трудоустроиться и реализовать патриотический настрой.

Он также объяснил, что в тылу «полно должностей, которые обеспечивают продвижение регулярных войск». Попов считает, что много специалистов, работающих по контракту, принимать участие в военных действиях не будут, они будут обеспечивать продвижение войск.

В то же время военный эксперт, публицист Борис Юлин 20 мая выразил мнение, что повышение предельного возраста для заключения первого контракта на службу может привести к увеличению числа контрактников. Он считает, что в армию пойдут безработные россияне. Кроме того, по его словам, увеличение числа контрактников может сократить число призывников, то есть прошедших первичную военную подготовку.