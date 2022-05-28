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Минобороны ФРГ раскрыло «секретную» информацию по поставкам оружия на Украину

Статс-секретарь минобороны ФРГ рассказала, почему Берлин затягивает поставки вооружения на Украину
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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В минобороны Германии опровергли обвинения в затягивании поставок вооружения Киеву. Между тем у федерального правительства ФРГ, как и всех стран Запада, есть единая позиция — не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП) и танки западных моделей, заявила в субботу, 28 мая, статс-секретарь министерства Зимтье Мёллер.

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В частности, речь идет о боевых машинах пехоты Marder, которые Киев хотел бы получить в первую очередь, однако в Берлине ответили, что «свободных» машин у них нет.

Как передают немецкие СМИ, слова Мёллер, которая является правой рукой министра обороны Кристины Ламбрехт, вызвали в Германии большой резонанс. Немецкие СМИ выяснили, что в стране есть по меньшей мере 32 неиспользуемые БМП Marder, которые при необходимости могут быть быстро приведены в боеспособное состояние. Чиновницу обвинили в том, что она не только скрыла информацию об этом, но и выдала секретное решение НАТО по Украине.

Так, информационное агентство DPA написало, что между странами — членами НАТО имеется неформальная договоренность относительно предоставляемого Киеву оружия. Причем это касается не только танков и БМП. Номенклатура «запретного» экспорта, что подтвердили источники агентства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, включает в себя также боевые самолеты и ряд других видов наступательного вооружения. По данным источников, об этом неформальном договоре хорошо осведомлены в Берлине.

Таким образом альянс рассчитывает уменьшить риск прямой военной конфронтации между странами НАТО и Россией.

Ранее в мае главный редактор американского еженедельника The Nation Катрина ванден Хьювел в статье для германского издания Telepolis указала на то, что чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск ядерной катастрофы, а непрерывные поставки американских вооружений Киеву лишь провоцируют его.

По ее словам, американские концерны только и ждут, чтобы заработать на продаже оружия, а мировое сообщество этому не противостоит и не выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения.

Такое же мнение в конце этого месяца высказал американский конгрессмен Сет Мултон. Конфликт на Украине он охарактеризовал как опосредованную войну стран Запада с Россией.

Москва осуждает поставку вооружения украинской стороне. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией, поставляя вооружение Киеву. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое в страну, будет законной целью для российских военных, которые участвуют в проведении спецоперации по защите Донбасса.

Тем временем Штаты и другие западные государства продолжают поставлять на Украину военную помощь. В частности, 21 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении дополнительной помощи стране на сумму около $40 млрд.

Поставки вооружения на Украину увеличились на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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