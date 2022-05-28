Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» помогли пассажиру авиарейса

Участники «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Дилмурод Сатыбалдиев и Дилан Прашович оказали помощь человеку, которому стало плохо на борту самолета Омск–Москва. Инцидент произошел 28 мая и попал на видео.

Самолет, летевший из Омска, где накануне прошла серия поединков, попал в зону турбулентности, и у одного из пассажиров произошла паническая атака.

Пассажир потерял сознание, но спортсмены не растерялись и перенесли его в более свободную зону. Там состоянием мужчины занялся медработник, и вскоре пассажир пришел в себя.

27 мая россиянин Алексей Папин нокаутировал черногорца Дилана Прашовича на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок продлился полтора раунда, за которые Прашович пять раз побывал в нокдауне.

До этого боя на турнире боец Михаил Мохнаткин одержал победу в поединке против Ислама Каримова, Павел Шульский техническим нокаутом победил бойца поп-ММА Брюса Хлебникова, а Алексей Тищенко по очкам одержал победу над экс-чемпионом мира по версии WBA венесуэльцем Нехомаром Сермено.

На счету 34-летнего Алексея Папина 13 побед и одно поражение в профессиональном боксе. У 27-летнего Дилана Прашовича — 15 побед и два поражения.

Телеканал РЕН ТВ транслировал турнир в прямом эфире. Специальным гостем вечера стал музыкант, поэт и рэп-исполнитель Миша Маваши.

26 мая Папин пообещал, что поединок с боксером из Черногории будет ярким.