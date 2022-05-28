Дочь скрипача «Крематория» Вадима Саралидзе сообщила о его смерти

Бывший скрипач рок-группы «Крематорий» и писатель Вадим Саралидзе скончался на 63-м году жизни. Об этом 28 мая сообщила его дочь на личных страницах в социальных сетях.

Причина смерти артиста не называется. Церемония прощания состоится в Москве 4 июня в 15:00. Она пройдет в лофте на территории бывшего завода «Кристалл» на Самокатной улице.

Саралидзе родился 27 апреля 1960 года в Москве. В 1985 году окончил оркестровый факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных по классу скрипки, а после — факультет маркетинга, рекламы и связей с общественностью Государственного университета экономики и сервиса.

По завершении обучения он выступал в составе Московского камерного оркестра.

Вадим Саралидзе был постоянным скрипачом «Крематория» с 1987 по 1988 год и с 1992 по 1993-й. После он выступал сессионным и приглашенным музыкантом группы, а также участвовал в записи двух альбомов и нескольких концертах.