Путин подписал закон о штрафах за принуждение к передаче личных данных

Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов за принуждение потребителей к предоставлению персональных данных. Документ опубликован на сайте правовой информации 28 мая.

«Отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, влечет наложение административного штрафа», — говорится в документе.

Как уточняется, штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Госдума приняла законопроект 24 мая, Совфед одобрил его 25 мая.

Ранее, 1 июня 2021 года, правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за принуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требуется законодательно. Кабмин обратил внимание на то, что наблюдается рост жалоб россиян на действия исполнителей, которые требуют от потребителя предоставить свои личные данные, угрожая отказом в оказании услуг.