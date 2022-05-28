Реклама
Прямой эфир

Путин подписал закон о штрафах за принуждение к передаче личных данных

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин подписал закон с поправками в Кодекс об административных правонарушениях о введении штрафов за принуждение потребителей к предоставлению персональных данных. Документ опубликован на сайте правовой информации 28 мая.

Держаться руля: банки просят доступ к базе МВД с водительскими правами
Он необходим для обмена валюты и выдачи кредитов по этому документу

«Отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем, влечет наложение административного штрафа», — говорится в документе.

Как уточняется, штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Госдума приняла законопроект 24 мая, Совфед одобрил его 25 мая.

Ранее, 1 июня 2021 года, правительство России внесло в Госдуму законопроект об установлении административной ответственности за принуждение потребителей к предоставлению данных о себе в случаях, когда этого не требуется законодательно. Кабмин обратил внимание на то, что наблюдается рост жалоб россиян на действия исполнителей, которые требуют от потребителя предоставить свои личные данные, угрожая отказом в оказании услуг.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022