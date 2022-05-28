Американцы усомнились в компетенции Байдена

Американские пользователи Twitter усомнились в компетенции президента США Джо Байдена после того, как он упомянул Северную Корею вместо Южной Кореи в числе стран, которые поддерживают антироссийские санкции, во время выступления перед выпускниками Военно-морской академии в Аннаполисе 27 мая.

«Он перепутал Иран с Украиной, теперь Южную Корею с Северной. Как этому человеку вообще позволили стать президентом?» — приводит слова одного из пользователей «РИА Новости».

Некоторые американцы указали на то, что глава Белого дома не разбирается в том, что происходит в мире. Один из пользователей предположил, что такое поведение может быть уловкой для отвлечения внимания общества от настоящих проблем.

«Забывчивость и спутанность сознания нормальны для его возраста. Ненормально, что никто не проверил его перед выборами», — написал еще один комментатор.

28 мая сообщалось, что выступление Байдена перед выпускниками Военно-морской академии возмутило читателей газеты The New York Post. Им не понравилось, что американский лидер решил напомнить американцам о том, что он их главнокомандующий, шепотом. Некоторые пользователи написали, что действия Байдена вызывают у них чувство стыда за свою страну, а также раскритиковали тех, кто голосовал за него на президентских выборах в 2020 году.

Ранее, 25 мая, сообщалось, что одобрение деятельности президента США Джо Байдена на фоне растущей инфляции снизилось до 36%, что является самым низким уровнем за время его нахождения на посту главы государства. Об этом свидетельствуют данные совместного опроса Reuters и Ipsos.

Согласно исследованию, 59% американцев не одобряют работу политика. За неделю рейтинг одобрения работы Байдена снизился с 42 до 36%.

79-летний Байден является самым возрастным президентом США и вопрос состояния его здоровья неоднократно обсуждался как в США, так и в мире. Нынешний американский лидер регулярно попадает в неловкие ситуации, то забывая речь, то путая слова.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.