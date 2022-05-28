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В Чехии назвали источник заражения заболевших оспой обезьян

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Фото: Global Look Press/CTK/Josef Vostarek
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Пять граждан Чехии, у которых медики диагностировали оспу обезьян, могли заразиться в Бельгии, Испании и Португалии. Об этом 28 мая сообщил на своем сайте пражский гигиенический центр.

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Двое пациентов побывали на музыкальном фестивале в Бельгии, еще двое отдыхали на Канарских островах (Испания), а пятый больной вернулся из Португалии.

«Все они сейчас находятся под контролем врачей в медучреждениях Праги, болезнь у них протекает в спокойной форме без эксцессов», — отмечается в сообщении ведомства.

Наблюдение ведется также за людьми, контактировавшими с заболевшими. Речь идет о нескольких десятках человек.

27 мая в Аргентине был выявлен житель с положительным тестом на вирус. Кроме того, стало известно о появлении нового подозрительного случая. Оспа обезьян подозревается у жителя Испании, который находится в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала быстро принять меры против распространения оспы обезьян. Глава подразделения ВОЗ по пандемическим и эпидемическим болезням Сильвия Бриан отметила, что странам следует делиться информацией о своих запасах вакцин против этой инфекции. Согласно заявлению ВОЗ, случаи заражения людей этой разновидностью оспы выявлены более чем в 20 странах.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переносчиками обезьяньей оспы могут быть не приматы, а грызуны. По его мнению, «обезьяны сами пострадали», заразившись от грызунов, «которые являются основным резервуаром и переносчиком этого вируса».

Случаи заражения оспой обезьян выявлены в Испании, Германии, Швеции, Великобритании и США.

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