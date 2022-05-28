Путин вновь обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом 28 мая сообщили в пресс-службе Кремля.

«В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине», — говорится в сообщении.

Российский лидер рассказал о последних событиях в контексте проходящей спецоперации по защите Донбасса, о налаживании мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах. Он подчеркнул, что российские военные соблюдают нормы международного гуманитарного права.

«Отдельное внимание уделено положению дел на находящемся в замороженном состоянии по вине Киева переговорном треке. Владимир Путин подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога», — уточнили в Кремле.

Кроме того, президент России отметил опасный характер продолжающейся накачки Киева западным оружием. Он предупредил о рисках дальнейшей дестабилизации ситуации и обострения гуманитарного кризиса.

Также в ходе разговора лидеры стран обсудили ситуацию в сфере обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

В то же время официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт сообщил, что Шольц и Макрон призвали Путина к прямым переговорам с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а также к поиску дипломатического решения ситуации.

Как рассказал представитель немецкого правительства, контакт прошел по инициативе ФРГ и Франции.

Накануне президент России и канцлер Австрии Карл Нехаммер также провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили специальную операцию по защите Донбасса. Нехаммер назвал разговор интенсивным и серьезным. По его словам, российский лидер заверил его, что готов активнее обсуждать с Украиной вопрос обмена пленными.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля российский лидер подписал указы о признании независимости республик.

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