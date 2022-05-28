Глава Татарстана посетил праздник Каравон в селе Никольское

Руководитель Татарстана Рустам Минниханов посетил русский народный праздник Каравон, который традиционно проводится в селе Никольское Лаишевского района республики. Об этом 28 мая сообщает «Татарстан 24».

В субботу праздник прошел в 30-й раз.

Глава республики поприветствовал гостей фестиваля и отметил, что за 30 лет Каравон стал узнаваемым брендом Татарстана и именно с него начинается старт национальных праздников в республике. После него идут праздники марийские, чувашские и других народов.

«Хочу поблагодарить инициативную группу за то, что в нашей республике мы сохраняем исторические, культурные традиции и достояние всех народов нашей страны. Конечно, русская культура — это основа нашей страны», — сказал Минниханов.

На праздничных гуляньях были организованы народные игры, выступления мастеров традиционных русских боевых искусств, мастер-классы по художественным промыслам, представления и концерты.

Ранее в мае политик посетил в Госдуме выставку в честь 1100-летия принятия ислама. Он отметил, что в прошлом году в республике открыли воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери, а в этом году планируется закладывать Соборную мечеть.