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Путин вновь обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

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Президент России Владимир Путин обсудил актуальные аспекты ситуации на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Телефонные переговоры состоялись в субботу, 28 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

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«В продолжение контактов в этом формате проведен углубленный обмен мнениями по актуальным аспектам ситуации на Украине», — отмечается в сообщении.

В частности, Путин заявил об опасном характере продолжающихся поставок оружия на Украину, предупредив, что это приведет к дальнейшей дестабилизации обстановки и обострит гуманитарный кризис.

Глава государства также в деталях проинформировал о ходе специальной военной операции по защите Донбасса, отметив, что российскими военными строго соблюдаются нормы международного гуманитарного права.

Кроме того, российский лидер рассказал о системной работе по налаживанию мирной жизни в Мариуполе и других освобожденных городах Донецкой и Луганской народных республик.

Накануне Путин обсудил ситуацию на Украине с канцлером Австрии Карлом Нехаммером. По просьбе канцлера он сообщил ему о работе по обеспечению безопасности судоходства в акваториях Азовского и Черного морей. Особое внимание президент России обратил на необходимость скорейшего разминирования портов для свободного прохода судов. Кроме того, Путин указал на саботаж переговорного процесса со стороны Киева.

Ранее в тот день Нехаммер сообщил о своем намерении провести телефонную беседу с Путиным после разговоров с президентами Украины и Турции, а также генсеком ООН. Он отметил, что это вклад Австрии в рамках ее политики нейтралитета. Канцлер подчеркнул, что «только диалог может проложить путь к миру».

На этой неделе, 26 мая, также состоялись телефонные переговоры Путина с премьер-министром Италии Марио Драги. Помимо урегулирования ситуации на Украине политики коснулись темы глобальной продовольственной безопасности. Российский президент назвал необоснованными обвинения в адрес России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. Он акцентировал, что Россия готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Ее ключевые цели — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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