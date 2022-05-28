Экс-президент Украины Петр Порошенко во второй раз попытался выехать из страны в Польшу

Бывший президент Украины Петр Порошенко попытался выехать с территории Украины, но был остановлен. Об этом 28 мая сообщило в Telegram украинское издание «Страна.ua».

Отмечается, что Порошенко пытался покинуть страну через пункт пропуска Рава-Русская.

«Выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными», — приводит издание слова источника в правоохранительных органах.

Это уже вторая попытка экс-президента. Накануне депутат Верховной рады Ирина Геращенко сообщила, что он направлялся на мероприятие НАТО в Вильнюсе, но при попытке пересечь границу его задержали сотрудники таможенного контроля. Пограничники решили, что выданное Порошенко распоряжение о командировке поддельное или просроченное. По словам Геращенко, предполагалось, что в Вильнюсе Порошенко проведет несколько встреч с руководством Литвы, депутатами парламентов стран — союзниц Североатлантического альянса и Европейского парламента.

В тот же день сам Порошенко написал в соцсетях, что находится во Львове, куда доставляется оборудование для украинских военных. СМИ в социальных сетях распространили информацию, что бывший украинский лидер попытался покинуть страну и въехать в Польшу через Львовскую таможню. Официального подтверждения этих данных не было.

25 мая стало известно, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не явились в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос по делу против бывшего президента Петра Порошенко в качестве свидетелей. Они должны были дать показания по уголовному делу о закупках угля в Донбассе.

СБУ 23 мая подтвердила информацию о том, что задержанный политик Виктор Медведчук дал показания против Порошенко, приведя доказательства того, что бывший украинский лидер был инициатором незаконной приватизации трубопровода «Самара — Западное направление», а также замешан в торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками.

Петр Порошенко проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении бывшего украинского лидера дела о поставках угля с территорий Донбасса.