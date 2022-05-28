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Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»

Рогозин заявил о нехватке в России средств на ядерный буксир «Зевс»
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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин 28 мая заявил, что госкорпорации необходим 1 трлн рублей на проект ядерного буксира «Зевс», который помог бы совершить России рывок в ракетно-космической отрасли.

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Он напомнил, что сейчас крупная сумма Банка России арестована за рубежом, и предложил напечатать эти деньги и отдать промышленности под мощные и перспективные инвестиционные проекты.

«Если «Роскосмос» получит из этой суммы хотя бы 1 трлн рублей на определенный период, это для нас резкое форсирование всех ключевых программ. И создание перспективной новой пилотируемой системы, создание проекта «Зевс» — это реально продвинутая работа, нам сейчас не хватает средств на нее», — рассказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, эти средства позволили бы госкорпорации «толкнуть с помощью таких проектов концентрацию интеллекта, технологий, промышленного потенциала, который сплотит ракетно-космическую отрасль и рванет ее вперед».

Рогозин также подчеркнул, что у России есть колоссальный резерв средств.

Ранее, 7 апреля, исполнительный директор «Роскосмоса» Александр Блошенко рассказал в интервью «Известиям», что первая миссия ядерного буксира «Зевс» состоится в 2030 году. Планировалось, что сначала «Зевс» и модуль полезной нагрузки, каждый на своей ракете-носителе, будут выведены на околоземную орбиту с космодрома Восточный. Далее будет проведена их орбитальная стыковка и осуществлен облет Луны и возврат к Земле.

В июле 2021 года специалисты конструкторского бюро «Арсенал» сообщили, что «Зевс» позволит организовать «высокоскоростной канал передачи информации на Землю с поверхности Марса и находящихся на орбите Марса космических аппаратов».

В 2019 году на международном авиакосмическом салоне МАКС впервые был представлен макет буксира, а на форуме «Армия-2020» — трехмерная графика его работы в космосе. Он получил название «Зевс».

В январе 2020 года говорилось о планах запустить в 2030 году на орбиту космический ядерный буксир для летных испытаний. Сообщалось, что ядерный буксир будет предназначен для полетов к Луне и планетам Солнечной системы.

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