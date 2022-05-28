Огромная очередь из грузовиков образовалась на молдавско-румынской границе

Очередь из фур скопилась на молдавско-румынской границе. Затор образовался на контрольно-пропускном пункте в селе Леушены, передает телеканал «Известия». Большинство грузовиков в пробке перевозят бензин. Водители ждут своей очереди на границе от двух до трех суток. Цена на бензин в Европе ускорила рост из-за антироссийских санкций. Многие едут заправляться на своих машинах в соседние страны. В Венгрии даже ввели запрет на заправку авто с иностранными номерами.

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