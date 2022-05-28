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Москвичей предупредили о грозе и усилении ветра до 15 м/с

МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве о грозе и сильном ветре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В ближайшие часы в Москве ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении, распространенном на сайте ГУ МЧС по российской столице.

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«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице местами ожидаются дождь, гроза, порывы ветра до 15 метров в секунду», — отметили спасатели.

В МЧС призвали гостей и жителей Москвы в условиях плохой погоды быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать автомобили около них и шатких конструкций.

Автолюбителям рекомендовано значительно снизить скорость и избегать совершения маневров: резких обгонов и перестроений.

Ранее в субботу Гидрометцентр сообщил, что 28 мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также небольшие осадки. Отмечалось, что в столице во второй половине дня будет небольшой дождь, местами умеренный.

27 мая главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила «Известиям», что в выходные в столичном регионе ожидается неустойчивая ветреная погода с осадками. При этом в понедельник, 30 мая, столичный регион будет находиться в центре антициклона.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, летнее тепло в Москву придет уже на следующей неделе.

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