В Херсонской области опровергли закрытие границ с соседними регионами

Власти Херсонской области не закрывали проезд через границу с соседней Николаевской областью, но не рекомендуют поездки туда, пока продолжаются обстрелы региона с украинской стороны. Об этом в субботу, 28 мая, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

Он напомнил, что границ между двумя областями нет.

«Есть линия фронта, военных действий, она постоянно смещается. А шлагбаумов, как с Крымом, нет», — цитирует политика ТАСС.

Он добавил, что в Николаевской области идут бои, поэтому власти не рекомендуют гражданам ездить туда. Случаи, когда погибали те, кто решил съездить в николаевские села, уже были.

Стремоусов подчеркнул, что власти Херсонской области помогут соседней Николаевской области как только отодвинется линия фронта и станет возможным выстроить отношения.

В настоящее время о мирных жителях заботятся военные, но в регионе предстоит создавать военно-гражданские администрации.

Ранее в субботу Стремоусов рассказал, что Херсонская область в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине. Как он уточнял, проехать из области можно в Крым, а также в освобожденную часть Запорожской области, а оттуда в народные республики Донбасса. Он отмечал, что по прибытии на Украину «пропадают мужчины, которых сразу же там забирают в армию в качестве пушечного мяса».

Граничащая с Крымом Херсонская область полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна. Жители области также получат право на российское гражданство.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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