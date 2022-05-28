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СКР возбудил дело по факту избиения детей в детсаду в Московской области

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
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Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения двоих трехлетних детей в детском саду в Одинцово. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Московской области.

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«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в одном из общеобразовательных дошкольных учреждений, расположенных в г. Одинцово (п. «б» ч.2 ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным управления СКР, инцидент произошел в мае 2022 года.

Проверка информации об избиении началась после публикаций местных СМИ, в редакцию которых поступали сообщения от родителей пострадавших детей. По их словам, в совершении преступления подозревается воспитательница.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, допросили пострадавших, свидетелей, сотрудников учреждения. Также изъята необходимая документация и записи с камер видеонаблюдения. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

3 февраля правоохранительные органы Омской области задержали мужчину по подозрению в истязании девятимесячного сына сожительницы. По версии следствия, злоумышленник систематически наносил множественные удары ребенку. В результате несовершеннолетний поступил в медицинское учреждение. Следователи возбудили уголовное дело.

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