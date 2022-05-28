Более 50 тел украинских военных нашли в массовом захоронении в Мариуполе

Более 50 тел украинских военнослужащих обнаружены в массовом захоронении в парке Мариуполя. Об этом сообщил в субботу, 28 мая, начальник бюро судебно-медицинской экспертизы минздрава Донецкой Народной Республики Дмитрий Калашников.

«Захоронение находится в парковой зоне рядом со стадионом «Металлург». Это практически центр города. В двух местах обнаружены пустые пластиковые бутылки со списками, подписанными командиром украинской воинской части. В этих списках 52 человека. Практически на всех телах в нескольких местах в карманы вложены записки с данными погибшего, как из таблицы», — сказал Калашников в комментарии ТАСС.

О найденном захоронении представитель минздрава ДНР сообщил накануне, в пятницу. По его словам, 14 тел уже извлекли, 10 обработали.

Все тела, сложенные друг на друга, находились в трупных мешках в траншее шириной полтора метра и длиной около полуметра. Почти все трупы были подписаны, на карточках напечатаны их фамилия, имя и отчество, войсковая часть, звание и должность. Предположительно, военнослужащие ВС Украины погибли в феврале-марте этого года.

В выходные специалисты продолжат осмотр и подъем тел.

Ранее, 25 мая, стало известно, что в Мариуполе обнаружено массовое захоронение с сотнями тел. В ямах лежали плохо засыпанные землей останки. Со слов очевидцев, захоронение сделали военнослужащие украинской армии в то время, когда Мариуполь находился под контролем Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».