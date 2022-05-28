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Пострадавшая жительница Сватова рассказала об обстреле ВСУ

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Пострадавшая жительница поселка Сватово в Луганской Народной Республике Анастасия рассказала об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По ее словам, обстрел начался, когда она находилась во дворе своего дома. В результате произошедшего девушка получила ранение осколком в живот.

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Анастасия также добавила, что обстрелы Сватова последние две недели велись сильные, но непродолжительные.

Ранее в этот же день Народная милиция ЛНР опубликовала видео последствий удара ВСУ «Точкой-У» по поселку Сватово. Сообщалось, что, по последним данным, при обстреле погибли три человека, пострадали — 15, в том числе четверо детей.

27 мая народная милиция ЛНР рассказала, что по населенному пункту Сватово Вооруженными силами Украины были выпущены три ракеты тактического комплекса «Точка-У».

Как сообщила исполняющая обязанности главы администрации Сватовского района Людмила Русанова, обстрел был совершен был по центру на площадь 50-летия Победы. Тогда же она отмечала, что среди пострадавших — четверо детей. Русанова уточняла, что пострадавших детей после оказания помощи отправили в медучреждения Луганска.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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