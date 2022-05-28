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Стало известно о попытке Порошенко второй раз выехать с Украины

СМИ: Порошенко второй раз пытался выехать с Украины
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Фото: соцсети
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Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска. Об этом сообщило 28 мая украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

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Политик пытался выехать из страны в пункте пропуска «Рава-Русская». Экс-президент Украины «выехал на встречку, чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».

Как уточняет «Украинская правда», Порошенко пытался выехать с Украины для участия в Парламентской ассамблее НАТО, но его не пропустили из-за проблем со считыванием QR-кода на границе.

Копия распоряжения председателя Верховной рады Руслана Стефанчука о командировке постоянной делегации рады в Парламентской ассамблее НАТО и работника аппарата рады в Литву для участия в весенней сессии ассамблеи не была признана действительной.

В ночь на субботу депутат рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко не пропустили через границу для участия в Парламентской ассамблее НАТО без объяснения причин. Она уточнила, что пограничники посчитали распоряжение о командировке, подписанное Стефанчуком, «поддельным или отмененным».

В ночь на субботу Порошенко пытался пересечь границу Украины с Польшей через Львовскую таможню в пункте пропуска «Рава-Русская». Политик был на автомобиле Range Rover.

На этой неделе экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не явились в Службу безопасности Украины (СБУ) на допрос по делу против Порошенко в качестве свидетелей.

23 мая стало известно, что задержанный СБУ оппозиционер Виктор Медведчук дал показания против экс-президента страны. Сотрудники ведомства уточняли, что были приведены доказательства в пользу того, что Порошенко инициировал незаконную приватизацию трубопровода «Самара — Западное направление». Также Медведчук подтвердил причастность бывшего главы Украины к торговле углем с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР).

Порошенко проходит по делу о возможной причастности к государственной измене. Речь идет о расследовании в отношении бывшего украинского лидера дела о поставках угля с территорий Донбасса. Следствие полагает, что Порошенко сорвал законтрактованные осенью 2014-го поставки угля из ЮАР. Вместо этого уголь был закуплен в Донбассе.

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