В ГД предрекли миру голодомор из-за Байдена и Зеленского

Президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете. Об этом 28 мая в Telegram заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.

«Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — написал он.

Так Володин прокомментировал антироссийские санкции и заявления Вашингтона, Брюсселя с предложениями опустошить хранилища зерна Украины, чтобы освободить место для нового урожая.

Он отметил, что многие области Украины еще в полном объеме не провели весенне-полевые работы. Такая непростая ситуация в стране может привести к дефициту продовольствия, подчеркнул спикер Госдумы.

«Вывозить зерно ни в коем случае нельзя. От этого пострадают сами украинцы. Необходимо вначале понять, какой баланс в стране по продовольствию сложится после уборки зерновых осенью», — добавил он.

Кроме того, он уточнил, что после запрета поставки удобрений из России и Белоруссии Евросоюз столкнулся с их дефицитом. По словам Володина, последствия принятых санкций ударили по странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием, а также привели к росту цен на зерно во всех государствах.

«Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира», — подвел итог спикер Госдумы.

В этот же день вице-директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, бывший министр сельского хозяйства Италии Маурицио Мартина заявил, что число голодающих и недоедающих на планете может достигнуть 220 млн из-за дефицита продовольствия, последовавшего за украинским кризисом.

Помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин 19 мая допустил, что к концу 2022 года в мире возможен глобальный голод. По его оценке, около 60% роста цены на пшеницу стало следствием безответственной монетарной политики США.

В то же время замглавы МИД РФ Андрей Руденко указал на то, что решение вопроса продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций, которые мешают свободной торговле продовольственными товарами.

Страны Запада ввели санкции против России на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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