Путин подписал закон об отмене возрастного предела для первого контракта на военную службу

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для россиян и иностранцев на заключение первого контракта о прохождении военной службы. Соответствующий документ опубликован 28 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным изменениям, первый контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ вправе будут заключать граждане России и иностранцы в возрасте от 18 лет.

Прежде первый контракт могли заключить граждане РФ в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцы — от 18 до 30 лет.

Законопроект был внесен депутатами Госдумы 20 мая. Инициаторами стали председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов.

Авторы инициативы отметили, что для использования высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники нужны высококвалифицированные специалисты с боевым опытом, который накапливается к 40–45 годам.

Депутаты уточнили, что реализация таких подходов поспособствует привлечению на военную службу востребованных специалистов, в том числе профессионалов инженерных подразделений, технического обслуживания, связи и др.

Госдума приняла законопроект в трех чтениях на заседании 25 мая. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

Член ассоциации группы антитеррора «Альфа» подполковник запаса Андрей Попов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что принятие такого закона — целесообразное решение. Он считает, что это даст возможность желающим людям, в некоторых случаях имеющим боевой опыт, трудоустроиться, реализовать патриотический настрой и карьерные амбиции.